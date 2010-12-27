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МЧС: на Петербург надвигается ураган
Сегодня, 10:22
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IRINA_CHALKINA

МЧС: на Петербург надвигается ураган

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В городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17 м/с.

Во вторник, 22 октября, в Северной столице ожидается усиление ветра. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ведомстве заявили, что в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17 м/с. Петербуржцев просят парковать машины вдали от деревьев и от слабо укреплённых конструкций. Также находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья, мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередач.

Напоним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".

Ранее мы сообщали о том, что дожди покинут Петербург во вторник.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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