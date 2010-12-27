МЧС: на Ленобласть надвигается дождь со снегом 

В ночь на среду температура опустится до минус 3 градусов.

В среду, 16 октября, Ленинградскую область накроют дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на среду температура опустится до минус 3 градусов. Ветер будет дуть восточный до 3-8 м/с, днем порывы усилятся до 6-11 м/с. В светлое время суток Ленобласть прогреется до +10 гр. Однако, утром на дорогах ожидается гололедица.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что главный синоптик Петербурга заявил, что город покинули дожди.

Фото:pixabay