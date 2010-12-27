Главный синоптик Петербурга заявил, что город покинули дожди

Город прогреется до 8 градусов тепла.

Во вторник, 15 октября, Северная столица оказалась под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Михаил Леус на своей страничке в Facebook.

Леус отметил, что из города на Неве ушли дожди.

В городе переменная облачность и без дождей рассказывает синоптик

Днем город прогреется до 8 градусов тепла. В Ленинградской области столбики термометров будут показывать до 9 градусов тепла. Ветер будут дуть северо-западный до 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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