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Главный синоптик Петербурга заявил, что город покинули дожди
Сегодня, 9:27
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IRINA_CHALKINA

Главный синоптик Петербурга заявил, что город покинули дожди

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Город прогреется до 8 градусов тепла.

Во вторник, 15 октября, Северная столица оказалась под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Михаил Леус на своей страничке в Facebook.

Леус отметил, что из города на Неве ушли дожди. 

В городе переменная облачность и без дождей

рассказывает синоптик

Днем город прогреется до 8 градусов тепла. В Ленинградской области столбики термометров будут показывать до 9 градусов тепла. Ветер будут дуть северо-западный до 2-7 м/с. Атмосферное давление  составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что gетербуржцы заметили в небе облако "перо жар-птицы

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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