МЧС доставило жителям новых регионов более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи

Александр Куренков рассказал о поддержке населения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

Автомобильные колонны ГУ МЧС России доставили жителям новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) более 133 тысяч тонн гуманитарной помощи. Такими данными с законодателями в верхней палате парламента поделился глава экстренного ведомства Александр Куренков. Чиновник выступил на пленарном заседании в Совете Федерации от 19 июля

Российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов и оказании медицинской помощи. Автомобильными колоннами МЧС России доставлены гуманитарные грузы весом более 133 тыс. тонн. Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

Александр Куренков отметил, что в самый сложный период для этих территорий (с апреля прошлого года до весны текущего) специалисты смогли обеспечить водными ресурсами всех жителей ДНР. В общей сложности при помощи автомобилей и автоцистерн доставлено свыше 152 тысяч тонн питьевой и свыше 327 тысяч онн технической воды.

МЧС сообщило об эвакуации более 8,6 тыс. человек после диверсии на Каховской ГЭС.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации