МЧС: Ветер в Петербурге может усилиться до 25 м/с

Самые сильные порывы придутся на 16-19 часов.

Главное управление МЧС России Петербургу предупредило горожан об усилении ветра. По информации пресс-службы ведомства, в вечерние часы ветер разгонится до 25 м/с, хотя предыдущий прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС" обещал порывы не выше 20 м/с.

Сильнее всего западный и северо-западный ветер будет примерно в 16.00-19.00. При штормовом ветре людям рекомендуется закрыть дома окна и форточки, а пешеходам следует быть осторожнее и держаться подальше от деревьев, рекламных баннеров, неустойчивых конструкций и вывесок, недостроенных зданий, оголенных проводов. Во время сильного ветра лучше прервать свой поход куда-либо и укрыться в здании.

Кроме того, петербуржцев предупредили о возможном наводнении 5 ноября.

Фото: Piter.TV