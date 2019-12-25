МЧС: В ночь на вторник ожидается туман

Туман ожидается 12 октября с 22:00 до 01:00 13 октября.

Вечером в понедельник, 12 октября, в редакцию Piter.TV поступило сообщение от регионального управления МЧС о прогнозе тумана с с 22:00 до 01:00 13 октября.

Специалисты напоминают о безопасной езде в условиях тумана. По возможности стоит отказаться от поездки в туман. Если такой возможности нет, то следует снизить скорость. Показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Быть бдительными должны не только водители, но и пешеходы.

Ранее мы писали, что 13 октября в Петербурге похолодает до +12 градусов.

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