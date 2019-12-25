  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
13 октября в Петербурге похолодает до +12 градусов
Сегодня, 15:45
71
Alena_Zinovieva

13 октября в Петербурге похолодает до +12 градусов

0 0

Днем пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 12 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Грядущей ночью и утром в пригородах возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью поднимется лишь до +7…+9 градусов. Днем ожидается до +10...+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, похолодание, прогноз погоды, фгбу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии