  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: В ближайшие два часа на Петербург прольются дожди
Сегодня, 15:53
97
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: В ближайшие два часа на Петербург прольются дожди

0 0

Ветер усилится до 15 метров в секунду.

В четверг, 29 июля, в 15:30 главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан об изменении погоды в ближайшие час-два. 

Местами ожидаются ливни, грозы, с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Будьте внимательны и осторожны!

отметили в пресс-службе ведомства

Однако, судя по данным сервиса "Яндекс.Погода", тучи уходят в сторону Тосно, Мги, Шапок, Старой Ладоги и других населенных пунктов. 

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу.

Фото: скриншот "Яндекс. Погода", pexels

Теги: мчс, петербург, ухудшение погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии