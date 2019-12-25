МЧС: В ближайшие два часа на Петербург прольются дожди

Ветер усилится до 15 метров в секунду.

В четверг, 29 июля, в 15:30 главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан об изменении погоды в ближайшие час-два.

Местами ожидаются ливни, грозы, с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Будьте внимательны и осторожны! отметили в пресс-службе ведомства

Однако, судя по данным сервиса "Яндекс.Погода", тучи уходят в сторону Тосно, Мги, Шапок, Старой Ладоги и других населенных пунктов.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу.

Фото: скриншот "Яндекс. Погода", pexels