МЧС: в Петербурге 19 декабря ухудшится погода

Жителей города предупредили о гололедице и заморозках.

В воскресенье, 19 декабря, в Петербурге обещают плохую погоду. Днем опустится температура воздуха, в связи с чем на дорогах образуется лед. Об этом предупредили в телеграм-канале МЧС по региону.

Столбики термометров покажут -4 градуса. Водителям советуют снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет. В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Ездить по глубокому снегу необходимо без остановок и переключения передач, маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений.

Ранее на Piter.tv сообщили, что заморозки, сильный ветер и мокрый снег обещают в Ленобласти 19 декабря.

Фото: Pexels