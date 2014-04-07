Заморозки, сильный ветер и мокрый снег обещают в Ленобласти 19 декабря

Температура воздуха составит +1...-4 градусов. В некоторых районах похолодает до -8 градусов.

В воскресенье, 19 декабря, в Ленинградской области ожидается пасмурная и снежная погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В большинстве районов выпадет умеренный снег. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 6-11 м/с. К обеду он может усилиться до 8-13 м/с. Температура воздуха составит +1...-4 градусов. В некоторых районах похолодает до -8 градусов.

На дорогах образуется лед. Атмосферное давление будет понижаться.

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