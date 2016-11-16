В Красном Бору сбежал игривый бычок

Последний раз животное видели накануне возле районной администрации.

В Ленобласти от хозяина сбежал бодливый бык. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в пятницу, 17 декабря.

Животное пропало в Красном Бору. Возраст рогатого составляет около 3-4 месяцев. Последний раз животное видели около 14 часов дня накануне возле районной администрации.

Хозяин просит всех, кто располагает информацией о местонахождении самца, позвонить по телефону 8931 974 63 08 или 8921 915 87 72.

Ранее на Piter.tv сообщили, что девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове.

Видео : ВКонтакте, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург