В Красном Бору сбежал игривый бычок

В Ленобласти от хозяина сбежал бодливый бык. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в пятницу, 17 декабря.
Животное пропало в Красном Бору. Возраст рогатого составляет около 3-4 месяцев. Последний раз животное видели около 14 часов дня накануне возле районной администрации.
Хозяин просит всех, кто располагает информацией о местонахождении самца, позвонить по телефону 8931 974 63 08 или 8921 915 87 72.
Ранее на Piter.tv сообщили, что девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове.
Видео : ВКонтакте, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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