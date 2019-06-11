МЧС: В колпинском ангаре горят полимеры

Piter.TV стали известны детали пожара в Колпинском районе, о котором узнал весь город.

Вечером 11 июня пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу рассказала о деталях возгорания в здании по дороге на Металлострой. Столб дыма из местного ангара засняли многие горожане.

По данным пожарных, о происшествии стало известно в 19:17 часов. Спустя 10 минут первый пожарный автомобиль приехал к дому №5 по дороге на Металлострой. Стало известно, что на территории промзоны загорелись полимеры. Пожар происходит в ангаре на общей площади в 220 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что в ликвидации пожара участвуют 16 пожарных расчетов и 82 человека личного состава. В том же направлении выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Видео: Piter.TV, vk.com/spb_today