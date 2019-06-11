Очевидцы засняли на видео столб дыма от пожара в Металлострое

Вечером 10 июня петербуржцы в соцсиальных сетях обратили внимание на пожар у дороги на Металлострой. Известно, что огонь охватил металлический ангар.
На месте происшествия уже появились пожарные расчеты МЧС.
Видео: vk.com/spb_today, Piter.TV
Подробности возгорания устанавливаются.
Вечером 10 июня петербуржцы в соцсиальных сетях обратили внимание на пожар у дороги на Металлострой. Известно, что огонь охватил металлический ангар.
На месте происшествия уже появились пожарные расчеты МЧС.
Видео: vk.com/spb_today, Piter.TV
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