Очевидцы засняли на видео столб дыма от пожара в Металлострое

Подробности возгорания устанавливаются.

Вечером 10 июня петербуржцы в соцсиальных сетях обратили внимание на пожар у дороги на Металлострой. Известно, что огонь охватил металлический ангар.

На месте происшествия уже появились пожарные расчеты МЧС.

Видео: vk.com/spb_today, Piter.TV