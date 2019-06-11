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11 июня, 20:12
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arteliseev
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Очевидцы засняли на видео столб дыма от пожара в Металлострое

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Подробности возгорания устанавливаются.

Вечером 10 июня петербуржцы в соцсиальных сетях обратили внимание на пожар у дороги на Металлострой. Известно, что огонь охватил металлический ангар.

На месте происшествия уже появились пожарные расчеты МЧС.

Видео: vk.com/spb_today, Piter.TV

Теги: металлострой, пожар, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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