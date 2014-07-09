МЧС России: зимой в горных районах сохраняется опасность схода лавин

В ведомстве призвали соблюдать меры безопасности в зимний период.

В российском экстренном министерстве рассказали через социальные сети о том, что в зимний сезон на территории горных районов сохраняется опасность схода лавин. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что с 18 ноября в Магаданской области местными властями объявлена лавинная угроза В зоне риска оказались трассы федерального и территориального значения, склоны. В профильных службах информируют население и путешественников о мерах безопасности.

В настоящее время опасность снежных лавин актуальна для более десятка регионов. Самопроизвольный сход снега при неблагоприятных условиях возможен в горах Дальнего Востока, Северного Кавказа, Сибири, Мурманской области. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Добавим, что в Карачаево-Черкесии сейчас также фиксируется высокий риск схода лавин. Безопасность горнолыжных курортов контролируются сотрудниками МЧС России. Наиболее опасными районами считаются Приэльбрусье, верховья долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Большие нарзаны.

Из пожара на проспекте Солидарности эвакуировали 5 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России