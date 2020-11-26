МЧС России завершило разгрузку доставленной в Карабах гуманитарной помощи

Строительные материалы распределяются по адресам.

МЧС России завершило разгрузку доставленной в Нагорный Карабах гуманитарной помощи. Об этом рассказали представители пресс-службы экстренного ведомства. Сейчас специалисты контролируют распределение груза по жилым домам и социально значимым учреждениям.

Группировка МЧС России, осуществляющая гуманитарную миссию в Нагорном Карабахе, закончила разгрузку доставленных материалов. В настоящее время идет распределение груза по адресам жилых домов и социально значимых объектов пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что строительные материалы помогут властям города восстановить Степанакерту до наступления холодов.. Вместе с МЧС представители муниципалитетов проверили также 43 населенных пункта, 2,6 тысячи объектов (включая 2,4 тысячи жилых зданий и 220 социально значимых объектов).

В Нагорный Карабах Россия доставила более 300 тонн стройматериалов. В список входит древесина, стекло. Водители МЧС России преодолели 1700 км до Степанакерта 1 700.

Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня.

Видео: Telegram/РИА Новости