МЧС России наращивает группировку пожарных в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Аэромобильные группировки из Хабаровска и Красноярска прибыли по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В каждом составе по 50 пожарных. Также в регион прибыли два самолета Ил-76. Группировку снабдили всем необходимым оборудованием для тушения и мониторинга обстановки.
Ранее мы сообщали, что пожарные не допустили распространения огня на село Тунгокочен в Забайкалье.
Видео: МЧС России
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