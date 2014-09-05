Аэромобильные группировки из Хабаровска и Красноярска прибыли по поручению главы ведомства.

МЧС России наращивает группировку пожарных в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Аэромобильные группировки из Хабаровска и Красноярска прибыли по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В каждом составе по 50 пожарных. Также в регион прибыли два самолета Ил-76. Группировку снабдили всем необходимым оборудованием для тушения и мониторинга обстановки.

Ранее мы сообщали, что пожарные не допустили распространения огня на село Тунгокочен в Забайкалье.

Видео: МЧС России