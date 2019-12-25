МЧС Петербурга предупреждает: в четверг ожидаются ливни и сильный ветер

Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.

В четверг, 10 сентября, ожидаются ливни и усиление ветра, предупредило управление МЧС по городу по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Специалисты напоминают, как действовать при сильном ветре: необходимо поставить машину в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее мы писали, что в четверг в Петербург придет похолодание.

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