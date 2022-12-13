В реке Тосна уровень воды составляет 508 сантиметров.

МЧС Ленобласти держит ситуацию с паводками на контроле. В регионе поднимается уровень воды в реках в связи с потеплением и таянием снега. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На особый контроль взяли мониторинг уровня воды в реке Тосна. Сейчас там уровень воды составляет 508 сантиметров. Неблагоприятной отметкой считается повышение уровня воды на 530 см над нулевой отметкой гидропоста. В этом случае может возникнуть частичное подтопление дачных участков на берегах.

Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности. Население, которое проживает в зоне возможных паводков, попросили заранее подготовиться к половодью. Нужно составить список документов, личных вещей и имущества, которые придется взять в случае покидания дома. При отключении электричества нельзя забывать о правилах пожарной безопасности.

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