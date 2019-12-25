МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке

Поиски обломков воздушного суда возобновятся утром.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, которая произошла утром 6 июля с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке. Об этом говорится на официальном сайте МАК.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе. пресс-служба МАК

Напомним, что спасатели нашли обломки воздушного судна в нескольких километрах от поселка Палана. Часть фюзеляжа находилась на сопке, а другая часть - в прибрежной зоне и воде. Экипаж рейса перестал отвечать на запросы диспетчеров во время захода на посадку в девяти километрах от населенного пункта, в котором находится аэропорт назначения. В самолете находились 28 человек. Среди жертв трагедии были 22 пассажира, включая одного несовершеннолетнего, а также шестеро членов экипажа.

Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра.

Фото: Telegram/LifeShot