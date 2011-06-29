МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране

Рафаэль Гросси сообщил о состоянии "мирного атома" в Иране.

МАГАТЭ считает, что большая часть иранского высокообогащенного урана остается в стране Ближнего Востока. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью для журналистов информационного агентства "РИА Новости".

Разумеется, у нас есть серьезный дефицит информации - а с точки зрения нераспространения это крайне негативно, - потому что даже если эти объекты были серьезно повреждены, существует четкое понимание, что большая часть высокообогащенного урана, которым располагает Иран, все еще находится в стране. А это чрезвычайно важно с точки зрения нераспространения. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что американское военное министерство уточнило, что операция Пентагона привела к полной ликвидации ядерных объектов Тегерана, а также существенному откату государства по возможностям в данной сфере. Лидер Белогом дома, республиканец Дональд Трамп ранее заявил мировой общественности, что Ирану потребуются годы на то, чтобы снова запустить собственную ядерную программу после недавних американских ракетных ударов. Посол Ирана в России Казем Джалали,уточнил, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб, поэтому правительство собирается продолжить развитие своей программы мирного атома.

Фото: YouTube / BBC HARDtalk