В Петербурге осудили лжетеррориста, заминировавшего Смольный

Подозреваемого приговорили к шести годам лишения свободы условно.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении Алексея Кузнецова. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

В ходе расследования было установлено, что 2 июня 2018 года Кузнецов позвонил в службу "112" и сообщил, что заложил 300 г взрывчатки в Смольном. В этот момент мужчина находился в квартире дома №35 по Невскому проспекту в состоянии алкогольного опьянения.

На допросе обвиняемый признался, что 2 июня поругался со своей девушкой и стал употреблять алкоголь. После чего он дважды позвонил по номеру "112". Первый звонок продолжался менее двух минут. Во второй раз он позвонил и заявил, что является террористом-смертником и собирается взорвать Смольный. Свой поступок Кузнецов никак не смог объяснить. В содеянном раскаивается.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.

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Фото: Piter.TV