Петербуржец проведёт 4 года в колонии за продажу пенсионерам трекеров под видом тревожных кнопок

Подсудимый, представляясь социальным работником, проникал в квартиры пенсионеров, где убеждал их приобрести GPS-трекер с функцией тревожной кнопки.

Лжесотрудник социальной службы продавал петербургским пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожных кнопок. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении мошенника, рассказали в городской прокуратуре.

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Сергея Семендяева. Он признан виновным в мошенничестве.

Суд установил, что в феврале 2023 года подсудимый, представляясь социальным работником, проникал в квартиры пенсионеров, где убеждал их приобрести GPS-трекер с функцией тревожной кнопки. Семендяев обещал потерпевшим, что в случае возникновения опасности при нажатии на кнопку к пожилым людям на помощь незамедлительно приедут представители экстренных служб. Мошенник продавал данные приборы за 12 тысяч рублей, пострадали четыре пенсионера.

Ущерб обвиняемым был возмещен в полном объеме. Суд назначил Семендяеву наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также петербургский суд дал 2 года строгого режима похитителю кроссовок товарища.

Фото: Piter.tv