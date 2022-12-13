Лжепродавцы валюты похитили у петербуржца более 600 тыс. рублей

Потерпевший связался с неизвестным через Telegram-канал.

Вечером в четверг, 6 апреля, в полицию Центрального района Петербурга обратился 26-летний директор магазина, расположенного на улице Марата. Установлено, что неизвестные похитили у заявителя 677 тыс. рублей под предлогом обмена валюты прямо в торговом помещении. Об этом стало известно Piter.TV. В нашем распоряжении оказались кадры побега одного из грабителей с места преступления.

Как выяснилось, потерпевший связался с неизвестным через Telegram-канал, посвящённый обмену валюты в Петербурге. Они договорились о встрече, на которую приехал потерпевший с другом и трое мужчин неславянской внешности. Потерпевший снял деньги в вестибюле метро "Маяковская", затем "партнёры" сомнительной сделки направились в его офис, чтобы проверить деньги на подлинность. Там один из злодеев вырвал деньги из рук потерпевшего и убежал по улице Марата в сторону Стремянной улицы, где сел в машину. Второй грабитель ушёл в противоположную сторону, также сел в машину и уехал.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее мы сообщили о том, что в Репино пьяный мужчина с ножом хотел украсть сигареты и лимонад.

Видео : Piter.TV