За ложную организацию концерта Мота в Петербурге мужчину отправили под домашний арест

Злоумышленник пообещал возместить ущерб в более миллиона рублей.

Петроградский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который выдал себя за организатора концерта. Он обещал пригласить на корпоратив певца Мота, однако забрал деньги себе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что в июле 2018-го года Александр Зингер (ИП Зингер) заключил договор, по которому до 20 мая 2020 обязался обеспечить выступление артиста на корпоративном мероприятии. Заказчик заплатил более 1 млн рублей. Зингер не выполнил свои обязательства по договору, похитил деньги и обратил их в свою пользу. 27 мая мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого. Он не отрицал своей вины, но попросил за заключать под стражу, так как ему нужно оказывать помощь родителям, которые страдают хроническими заболеваниями. Злоумышленник готов возместить ущерб потерпевшему.

Суд постановил оставить мужчину под домашним арестом до 25 июля 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге злоумышленники украли топливо на 2 млн рублей при помощи вредоносного ПО.

Фото: Piter.TV