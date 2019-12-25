В четверг, 4 июня, стало известно о том, что лжеминеры в Петербурге "заминировали" три торговых центра и школу. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился неизвестный, который проживает на территории Украины. Мужчина представился Ефремовым и заявил, что в Петербурге будет нападение на школу. Также по его словам, в городе заложат бомбу в ТЦ.
Полиция Северной столицы осмотрела 79 торговых центров и 214 школ. Никакой взрывчатки обнаружено не было.
Ранее мы сообщали о том, что более 15 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.
Фото:pixabay
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