На номер 122 поступило 1123 новых вызова по вопросам коронавируса.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что более 15 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки. Об этом сообщают в городском оперативном штабе.

Отмечается, что на номер 122 поступило 1123 вызова по вопросам COVID-19. А в экстренную службу обратилось 405 человек, часть из них перенаправили на Городскую службу скорой помощи и полицию.

Согласно последним данным, под наблюдением врачей остаются 4113 петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса.

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