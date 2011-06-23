Лжеминёры два дня подряд "атаковали" объекты в Петербурге

Суммарно за этот период полиция получила сообщения о "минировании" около 1 тыс. объектов с трёх почт.

За два последних дня в Петербурге активизировались лжеминёры. Как стало известно Piter.TV, суммарно за этот период полиция получила сообщения о "минировании" около 1 тыс. объектов с трёх почт.

Так, вечером в воскресенье, 17 декабря, на электронную почту ГУ МЧС поступило 1 сообщение о минировании 650 учебных заведений. При осмотре объектов и прилегающих территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. По решению администрации эвакуация не проводилась, так как поиски взрывчатки состоялись ночью.

Утром в понедельник, 18 декабря, на электронные почты ряда городских объектов 2 сообщения о минировании 828 зданий, три из которых относятся к торговым объектам, 675 – к учебным заведениям, 86 – к зданиям, связанным с органами власти, а 64 – к медучреждениям. В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств снова не обнаружено: 55 объектах по решению администрации проводилась эвакуация в количестве 4,4 тыс. человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что лжеминер угрожал взорвать школу в Колтушах.

Фото: Piter.TV