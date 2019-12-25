Лжеминеры "атаковали" почти 280 объектов в Петербурге

На улицу вчера вывели более 4,5 тыс. человек.

Накануне, 20 мая, с 10 утра до 18 часов вечера сотрудники полиции получали на почту анонимные письма от лжеминеров. В них авторы сообщали о взрывоопасных предметах на 279 площадках Петербурга.

По информации Piter.tv, "анонимки" приходили на почту с разных адресов. Злоумышленники "атаковали" торговые центры, 36 банков, 9 поликлиник и другие учреждения, где всегда скапливается большое количество людей. Стражам порядка пришлось эвакуировать более 10 объектов, например, СПбГАСУ.

На улицу вчера вывели более 4,5 тыс. человек. Сотрудники правоохранительных органов проверили все здания, но ничего опасного там не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: следователи Петербурга передали в суд материалы расследования в отношении трех организаторов незаконной миграции.

Фото: Piter.tv