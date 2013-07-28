Следователи Петербурга передали в суд материалы расследования в отношении трех организаторов незаконной миграции

Нарушители закона "помогали" мигрантам в период с января 2015 года по март 2018 года.

В Петербурге следователи передали в суд материалы расследования в отношении трех организаторов незаконной миграции. Правоохранители выяснили, что 54-летняя петербурженка вместе с подельниками незаконно поставила на миграционный учет около 400 иностранцев за плату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Нарушители закона "помогали" мигрантам в период с января 2015 года по март 2018 года. Они даже создали для прикрытия три номинальные фирмы. В фиктивных документах отображались ложные сведения о трудоустройстве.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников 13 июля 2021 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, следователи изучили обстоятельства случившегося. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали более 70 мигрантов, проживавших на площадках "Красного треугольника".

Фото: Piter.tv