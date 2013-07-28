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Следователи Петербурга передали в суд материалы расследования в отношении трех организаторов незаконной миграции
Сегодня, 10:21
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Следователи Петербурга передали в суд материалы расследования в отношении трех организаторов незаконной миграции

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Нарушители закона "помогали" мигрантам в период с января 2015 года по март 2018 года.

В Петербурге следователи передали в суд материалы расследования в отношении трех организаторов незаконной миграции. Правоохранители выяснили, что 54-летняя петербурженка вместе с подельниками незаконно поставила на миграционный учет около 400 иностранцев за плату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Нарушители закона "помогали" мигрантам в период с января 2015 года по март 2018 года. Они даже создали для прикрытия три номинальные фирмы. В фиктивных документах отображались ложные сведения о трудоустройстве.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников 13 июля 2021 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело,  следователи изучили обстоятельства случившегося. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали более 70 мигрантов, проживавших на площадках "Красного треугольника".

Фото: Piter.tv

 

Теги: мигранты, поддельные документы, расследование, следователи, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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