Пьяного лжеминёра задержали в Стрельне

В результате осмотра квартиры и прилегающей территории полицией обнаружен предмет, оказавшийся муляжом гранаты.

В воскресенье, 7 января, около 10:00 в полицию от неизвестного мужчины поступили три сообщения о том, что в квартире дома на Львовской улице в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга якобы заложена бомба. Об этом сообщила

Прибывшие на место оперативники установили, что звонки осуществлял 46-летний ранее судимый неработающий житель указанного дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан по месту жительства. В результате осмотра квартиры и прилегающей территории полицией обнаружен предмет, оказавшийся муляжом гранаты.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Петродворцовому району возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снова случились поджоги покрышек по двум адресам.

Фото: Piter.TV