Карельский депутат получил условный срок за сообщение о минировании в Пулково

Мужчина не признал вину.

Решением Московского районного суда депутат Куркиекского сельского поселения в Карелии Михаил Баев получил условный срок за ложное сообщение о бомбе в аэропорту Пулково. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как удалось установить, 21 августа 2022 года мужчина находился в аэропорту и позвонил в экстренные службы с сообщением о минировании самолёта Петербург — Самара. Проверка показала, что взрывных устройств на бору не было.

Вину Баев не признал. Ему назначено наказание в видетрёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец пригрозил взорвать свой дом из-за зубной боли.

Фото: Piter.TV