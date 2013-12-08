Петербуржец пригрозил взорвать свой дом из-за зубной боли

Лжеминёра задержали на месте.

В понедельник, 5 декабря, в полицию поступило сообщение от 39-летнего петербуржца с угрозой теракта. Мужчина утверждал, что взорвет собственный дом на Апрельской улице из-за зубной боли. Об этом стало известно Piter.TV.

Лжеминер рассказал, что получил отказ от поликлиники, обратившись туда за медицинской помощью. Также он отметил, что у него есть 2 кг тротила. Оперативники осмотрели дом и прилегающую территорию, взрывных устройств не было обнаружено.

Как выяснилось, звонивший был нетрезв. Его задержали по месту жительства, эвакуация жильцов из других квартир не проводилась. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский журналист выстрелил в лицо прорабу на шоссе в Кронштадте.

Фото: Piter.TV