Петербургский журналист выстрелил в лицо прорабу на шоссе в Кронштадте

Пострадавший был госпитализирован с термическим ожогом глаз.

Петербургский журналист одного из городских телеканалов выстрелил из газового пистолета в лицо дорожному рабочему во время конфликта. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший прораб пояснил, что 5 декабря в 14:15 во время проведения дорожно-строительных работ на Цитадельском шоссе в Кронштадте между ним и водителем Kia (корреспондентом телеканала) произошел конфликт. Журналист сделал замечание по поводу нарушения техники безопасности рабочими при проведении дорожных работ. В результате конфликта он выстрелил из своего газового пистолета в лицо прорабу. Пострадавший был госпитализирован с термическим ожогом глаз.

Журналист задержан и помещен в ИВС. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv