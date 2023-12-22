Лжеконтролёр в Петербурге выманил 4,5 тыс. рублей с безбилетной пассажирки

Суд приговорил мошенника к 100 часам обязательных работ.

Суд Петербурга вынес решение по делу лжеконтролёра Алексея Семенова. Информация об этом поступила от Объединённой пресс-службы судов города

Было установлено, что 11 декабря прошлого года, Семенов, находясь в автобусе маршрута № 31, представился контролером и "оштрафовал" одну из пассажирок за отсутствие билета на сумму 4,5 тыс. рублей. Женщине пришлось отправиться к банкомату, чтобы снять деньги и передать их мужчине.

Семенов признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Он возместил ущерб потерпевшей. Суд приговорил мошенника к 100 часам обязательных работ.

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Фото: Piter.TV