Лжебанкиры украли у жительницы Петербурга 7 миллионов

В субботу, 13 июня, стало известно, что лжебанкиры украли у пожилой петербурженки 7 миллионов рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что доверчивая пенсионерка в течение нескольких недель переводила аферистам деньги. Звонившие убедили её, что для сохранения своих средств женщина должна перевести все сбережения на резервные счета.
По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. Расследованием дела занимается УМВД России по Кировскому району.
Ранее мы писали, что в Петербурге вор-форточник украл у пенсионера медали.
Фото: Pixabay
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