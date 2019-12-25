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Лжебанкиры украли у жительницы Петербурга 7 миллионов
Сегодня, 14:11
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Arinablinova

Лжебанкиры украли у жительницы Петербурга 7 миллионов

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Женщину убедили перевести деньги на "резервные счета".

В субботу, 13 июня, стало известно, что лжебанкиры украли у пожилой петербурженки 7 миллионов рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Известно, что доверчивая пенсионерка в течение нескольких недель переводила аферистам деньги. Звонившие убедили её, что для сохранения своих средств женщина должна перевести все сбережения на резервные счета.

По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело. Расследованием дела занимается УМВД России по Кировскому району.

Ранее мы писали, что в Петербурге вор-форточник украл у пенсионера медали.

Фото: Pixabay

Теги: деньги, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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