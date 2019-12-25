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Лжебанкиры обманули пожилого жителя Кронштадта на более 1,6 млн рублей
Сегодня, 9:52
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Alena_Zinovieva

Лжебанкиры обманули пожилого жителя Кронштадта на более 1,6 млн рублей

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Аферисты "обрабатывали" 77-летнего мужчину с 23 сентября.

Накануне в полицию обратился 77-летний житель Кронштадта. Мужчина заявил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что аферисты "обрабатывали" пенсионера с 23 сентября. Они общались с ним по телефону. Мошенники представились мужчине сотрудниками банка и убедили его перевести на неизвестные счета более 1,6 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что воры украли из квартиры петербургского директора фирмы 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег, мошенничество, обман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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