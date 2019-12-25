Лже-врач в Петербурге выманила у пенсионерки 50 тысяч рублей

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию поступил звонок.
Мужчина сообщил, что в дом №36 по ул. Тельмана к его матери приходила мошенница и обманным путём получила от неё 50 000 рублей.
Полиция прибыла на место происшествия и установила, что пенсионерке позвонила по телефону незнакомая женщина и представилась врачом. Мошенница задавала вопросы о самочувствии, а затем предложила приобрести лекарство, которое якобы улучшит здоровье.
Через несколько часов к пенсионерке пришла девушка-курьер с посылкой. Она передала ей пакет с капсулами и получила 52 000 рублей.
На парадной дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что латвийка в Петербурге перевела мошенникам почти 1,6 миллиона рублей.
Фото: Pixabay
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