Латвийка в Петербурге перевела мошенникам почти 1,6 миллиона рублей

Около полуночи 8 апреля в полицию позвонила живущая в Петербурге 32-летняя латвийка. Женщина, работающая менеджером в Mail.Ru, рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом Piter.TV стало известно из источников в правоохранительных органах.
Как выяснилось, иностранке несколько раз позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который заявил, что с банковского счета женщины пытаются снять деньги. Для "спасения" средств мошенник посоветовал срочно перевести деньги на другой счет. Женщина поспешила в ближайшее отделение своего банка и перевела на указанный злоумышленником счет почти 1,6 миллиона рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали, как телефонные мошенники в Петербурге предложили пенсионеркам "подзаработать" и лишили их денег.
Фото: pixabay
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