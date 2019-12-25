Латвийка в Петербурге перевела мошенникам почти 1,6 миллиона рублей

Женщина поверила лжесотруднику службы безопасности банка.

Около полуночи 8 апреля в полицию позвонила живущая в Петербурге 32-летняя латвийка. Женщина, работающая менеджером в Mail.Ru, рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом Piter.TV стало известно из источников в правоохранительных органах.

Как выяснилось, иностранке несколько раз позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который заявил, что с банковского счета женщины пытаются снять деньги. Для "спасения" средств мошенник посоветовал срочно перевести деньги на другой счет. Женщина поспешила в ближайшее отделение своего банка и перевела на указанный злоумышленником счет почти 1,6 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как телефонные мошенники в Петербурге предложили пенсионеркам "подзаработать" и лишили их денег.

Фото: pixabay