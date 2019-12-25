Телефонные мошенники в Петербурге предложили пенсионеркам "подзаработать" и лишили их денег

Женщины отдали 120 тысяч и 81 тысячу рублей неизвестным негодяям.

Телефонные мошенники в Петербурге придумали новый способ наживиться на доверчивых пожилых собеседниках. Во вторник, 24 марта, сразу два неприятных похожих инцидента произошло с петербургскими пенсионерками. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Первая жертва мошенников, 62-летняя женщина, проживающая в доме на Бульваре Новаторов, пожаловалась в полицию вечером вторника. Она рассказала, что ей позвонила некая женщина и предложила работу, сразу же переведя на банковскую карточку пенсионерки деньги за услуги. Однако собеседница заявила, что перевела слишком много, и попросила вернуть часть денег. Доверчивая бабушка перевела неизвестной 120 тысяч рублей и вдобавок узнала, что позднее на ее карту оформили кредит на 204 тысячи рублей.

По похожему сценарию обманули и 67-летнюю петербурженку, которой предложили работу 22 марта. Неизвестный собеседник признался, что добавил лишний ноль к переведенной сумме, и также попросил вернуть деньги. Женщина лишилась 81 тысячи рублей.

По обоим инцидентам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали, что лжемедики выманили у пожилой петербурженки 600 000 рублей.

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