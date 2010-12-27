Лже-продавщица мёда обокрала пенсионерку на 300 тысяч рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В минувший вторник, 13 ноября, лже-продавщица мёда обокрала петербургскую 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в Невском районе, на Искровском проспекте. Доверчивая петербурженка познакомилась с "продавщицей мёда" на улице, затем привела к себе в квартиру и передала около 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что педофил изнасиловал подростка в петербургском аквапарке.

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