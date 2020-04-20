Лже-газовщики совершили девять краж в ряде регионов России

В МВД рассказали о криминальных гастролях мошенников по стране.

Лже-газовщики совершили девять краж в ряде регионов страны. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она уточнила, что под предлогом бесплатных проверок оборудования аферисты проникали в дома и квартиры пожилых людей. Затем из помещения мошенники выносили денежные сбережения владельцев и другие найденные ценные вещи. Работали преступники как минимум в четырех регионах, включая территорию Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

Полицейским еще предстоит восстановить всю географию их криминальных гастролей... Продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По предварительным сведениям, злоумышленники использовали в криминальной схеме базу данных с адресами и телефонами пожилых граждан. Птерпевшим звонили и представлялись работниками организации, обслуживающей системы водо- и газоснабжения. Аферисты предлагали клиентам провести бесплатную проверку специального оборудования. Далее к пенсионерам приезжали двое фигурантов расследования. Один из них на кухне имитировал осмотр и тестирование техники, отвлекая этими действиями внимание хозяев жилища. Второй в это время искал в комнатах то, что можно украсть. По этой схеме совершены как минимум девять краж. Ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. В текущий момент трое подозреваемых задержаны оперативниками при поддержке сотрудников Росгвардии. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк