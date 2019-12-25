  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Люлька для рабочих сорвалась с дома на юго-западе Петербурга
Сегодня, 13:20
192
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Люлька для рабочих сорвалась с дома на юго-западе Петербурга

0 0

Похоже, что в этот момент в ней никто не находился.

На юге Петербурга сорвалась люлька для рабочих. Фотографией с места поделился очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 9-го июля.

Инцидент произошел в доме №36 на Краснопутиловской улице. На кадрах видно, что люлька наклонилась в сторону. Человека в ней не было замечено. На место прибыли экстренные службы и оградили потенциально опасный участок. Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд назначил условные сроки виновным в гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге. 

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Суспицин

Теги: люлька, рабочие, экстренные службы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии