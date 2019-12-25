Люки в Петербурге стали воровать значительно реже

За полгода в городе исчезло лишь четыре крышки люков.

Люки Петербурга в последние полгода стали пользоваться меньшим спросом у городских воришек. Как рассказали в пресс-службе "Теплосети", за шесть месяцев количество люковых краж снизилось в 13 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С зимы и до конца июня специалисты заметили лишь четыре случая хищения крышек на сетях предприятия в разных районах Петербурга, каждая кража переросла в уголовное дело. В прошлом году за аналогичный период работники "Теплосети" не досчитались 55 крышек люков, что принесло компании ущерб на 426 тысяч рублей. Отмечается, что кражи происходят реже благодаря использованию специальных запирающих люки устройств, полимерным люкам, которые уже не интересуют воров, а также частые обходы теплосетей.

Ранее мы писали, что петербургский "Водоканал" модернизирует систему ливневой канализации.

Фото: Piter.TV