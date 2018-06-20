В Александровском парке люди выстроились в слово "Театр"

27 марта во всем мире отмечали День Театра.

Накануне во всем мире отметили День театра. В Петербурге 27 марта провели флешмоб, люди выстроились в живое слово "Театр" в Александровском парке. Об этом сообщает пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом".

Организатором флешмоба стал Театр-фестиваль "Балтийский дом" совместно с общественной организацией "Энергия жизни". Все участники флешмоба получили билеты в театр "Балтийский дом".

День театра учредили в 1961 году. Ежегодно его празднуют 27 марта.

Фото: пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом".