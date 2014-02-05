Фестиваль "Весь день – театр" в Театральном музее

С 12:00 до 22:00 в Театральном музее состоится девятый ежегодный фестиваль "Весь день – театр", приуроченный к Международному дню театра. Это большой театральный марафон, которым музей вместе со зрителями признается в любви к театру!

Для зрителей старше 12 лет

Откроет фестиваль экскурсия-перформанс по уникальной выставке "Пьер и Сильфиды", в основе которой материалы из личной коллекции Пьера Лакотта и Гилен Тесмар, переданные в дар Музею театрального и музыкального искусства в знак глубокой признательности Санкт-Петербургу. Посетители совершат прогулку по самым известным балетам Пьера Лакотта и жизни главных Сильфид эпохи в сопровождении фантастических персонажей из перформансов уличного театра "Небесные бродяги". Начало экскурсий в 12:00 и 15:30.

В 12:00 и 15:30 режиссер Евгений Авраменко представит спектакль "Вера. Последний "Бой бабочек", который посвящен Вере Комиссаржевской — гениальной актрисе рубежа XIX-XX веков.

Продолжит программу спектакль Юлии Паниной "ВАЦА", повествование в котором ведется об основоположнике мужского танца XX века и настоящей легенде мирового балета Вацлаве Нижинском, который основан на письмах, воспоминаниях и биографических вариациях танцовщика. Начало в 13:00.

Монопектакль Ксении Пещик, штатного режиссера Красноярского театра юного зрителя, "Наследили здесь", основанный на реальных событиях, начнется в 14:30 и пощекочет нервы, ведь это не просто спектакль, а спектакль-призрак. Зрители отправятся в путешествие во времени по следам тех, кто оставил их в музее. Повествование ведется от лица Федосьи Дементьевны Барулиной, которая работала в Театральном музее уборщицей и какое-то время в блокадные годы после смерти директоров охраняла наследие музея.

В 17:30 фестиваль продолжит спектакль "Гвоздь. Возвращение утраченного" режиссера Анны Бесчастновой, посвященный памяти великого артиста Сергея Симоновича Дрейдена. Его личность безусловно значима для всей русской культуры, но особенное значение она имеет для Петербурга, что прослеживается в спектакле.

В 18:30 всех зрителей ждут настоящий документальный стендап "Ничего святого". Это творческий вечер Ангелины Засенцевой, который будет показан в партнерстве с театральной площадкой "Узел".

Завершит театральный марафон концерт-манифест "Время колокольчиков" академического андеграунда от творческого объединения mader nort. В противовес сладкому декадентству и бесконечной тоске по великим гениям прошедших эпох артисты mader nort представят слушателям сочинения современных, глубоких, дерзких и кротких, неоднозначных, но несомненно актуальных композиторов. Начало в 20:30.

