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Петербуржцы заметили в метро человека в защитном костюме
Сегодня, 13:40
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nadezhda_sib

Петербуржцы заметили в метро человека в защитном костюме

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На станции тестируют новое оборудование по дезинфекции поручней.

Сегодня, 3 августа, пассажир метрополитена заметил на станции человека в костюме химзащиты. Об этом он сообщил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Горожане предположили, что специалист берет пробу на коронавирус с поручня эскалатора на "Беговой". 

Как оказалось, в метрополитене тестируют новый дезинфектор и проверяют его эффективность. Новое оборудование находится пока только на этой станции зеленой ветки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Метрострой" приостановил проходку на юго-западе и сменил акционеров. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дезинфекция, метро, поручень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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