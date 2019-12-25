Петербуржцы заметили в метро человека в защитном костюме

На станции тестируют новое оборудование по дезинфекции поручней.

Сегодня, 3 августа, пассажир метрополитена заметил на станции человека в костюме химзащиты. Об этом он сообщил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Горожане предположили, что специалист берет пробу на коронавирус с поручня эскалатора на "Беговой".

Как оказалось, в метрополитене тестируют новый дезинфектор и проверяют его эффективность. Новое оборудование находится пока только на этой станции зеленой ветки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Метрострой" приостановил проходку на юго-западе и сменил акционеров.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK