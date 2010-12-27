Любовь слепа: Во Вьетнаме россиянку приговорили к пожизненному

Появились подробности дела Марии Дапирки, которое тянется с 2014 года.

Россиянку Марию Дапирку приговорили к пожизненному заключению во Вьетнамской тюрьме, заменив смертный приговор.

В 2014 году гражданку России задержали в аэропорту Хошимина с 3 килограммами кокаина. Наркотические вещества были найдены в двойном дне чемодана. 31-летняя девушка тут же попала под следствие. И вот сейчас ей вынесен приговор: она будет пожизненно отбывать наказание в азиатской тюрьме. Во Вьетнаме за попытку провоза в страну более 100 граммов тяжелых наркотических средств следует смертная казнь.

Защита Марии продолжает отстаивать права и невиновность гражданки России. Уже установлено, что девушка стала жертвой нигерийской мафии. О наркотиках девушка ничего не знала. Чемодан со смертоносным грузом подарил ей ее возлюбленный из Нигерии, с которым девушка познакомилась в Сингапуре, и хотели пожениться. Девушка летела через Вьетнам транзитом, из Сингапура в Нигерию к любимому, с пересадкой в аэропорту Хошимина.

Фото: ВК, Мария Дапирка