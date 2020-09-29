Уктусского стрелка за убийство двух девушек приговорили к пожизненному

После оглашения приговора хладнокровный убийца упал в обморок.

Уктусскому стрелку вынесли суровый приговор.

Сегодня, 29 сентября, уктусскому стрелку, который в 2018 году застрелил двух девушек, оглашен приговор, сообщает ТАСС.

Жестокое хладнокровное убийство произошло в августе 2018 году на горе Уктус, тогда выстрелами в голову были убиты 2 молодые девушки. Убийцу искали год, но не могли найти. Родители убитых девушек обратились к руководителю СКР за помощью в расследовании двойного убийства. Через месяц после обращения, в декабре 2019 года, подозреваемый был найден.

Им оказался инженер из Екатеринбурга, мужчина был женат, в семье росла 3-летняя дочь. Когда на допросе у него спросили о мотивах, убийца ответил, что он "мизантроп и должен был кого-нибудь убить".

К убийству мужчина готовился тщательно в течение месяца. С помощью квадракоптера он исследовал местность, приезжая на гору на велосипеде. После убийства он принял действия для сокрытия следов преступления и уехал.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным в предумышленном двойном убийстве и приговорил его к пожизненному заключению с пребыванием в колонии особого режима. Кроме того, родителям его жертв он должен выплатить по 1 миллиону рублей компенсации.

Сегодня во время заседания суда хладнокровный убийца упал в обморок. Заседание было приостановлено.

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Фото и видео: СУ СК РФ