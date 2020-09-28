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В Башкирии кассирше банка, которая украла 25 миллионов, огласили приговор

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Женщине назначили 5 лет лишения свободы.

В Башкирии огласили приговор кассирше, которая украла у своего банка 25 миллионов.

РИА Новости сообщает, что в Башкирии огласили приговор Луизе Хайруллиной. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, а ее мужу 6 лет лишения свободы. Марат Хайруллин был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Женщина после вердикта суда расплакалась, она просила суд о снисхождении и назначить ей наказание не связанное с лишением свободы.

По словам подсудимой, семья находилась в бедственном положении. Руководил всем муж женщины, деньги она передавала супругу, а тот их проигрывал. 

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Видео: LAFE SHOT, МВД РФ

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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