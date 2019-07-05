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Видео: В Казани задержана сотрудница банка, укравшая более 20 миллионов рублей

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Женщина, работавшая в банке, украв огромную сумму, скрылась вместе со всеми членами семьи.

Луиза Хайруллина 27 мая взяла из кассы "Россельхозбанка" в городе Салавате свыше 20 миллионов рублей.

Луиза, имея доступ к деньгам, отпросилась пораньше с работы, и унесла с собой пачки купюр. Когда сотрудники банка хватились недостачи и ее масштабов, по месту жительства уже никого не было. Следы самой Луизы, ее мужа, свекра, двоих дочерей и сестры затерялись.

Сейчас сообщается, что Луиза Хайруллина задержана на одной из съемных квартир в Казани. Женщину скоро эпатируют в Башкирию. Выясняется местонахождение похищенных денег.

Фото: соцсетии

Видео: МВД РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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